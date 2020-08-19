القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس إن "التحالف أعلن وقف إطلاق النار بشكل أحادي الجانب، وسنعمل مع غريفيث على وقف إطلاق النار من جميع الأفراد".
كما تطرق بن فرحان إلى الاوضاع في ليبيا، وقال إن "المملكة تدعم الحل الليبي في النزاع الليبي، ومن المهم الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا وندعم إعلان القاهرة وعملية برلين".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/ آب من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.
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انفوجرافيك أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: نعمل مع المبعوث الأممي على وقف إطلاق النار من جميع الأطراف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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