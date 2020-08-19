القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في مطار صنعاء الدولي وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي حطت في المطار، حاملة 14 طنا من المستلزمات الطبية والعلاجية، بينها مساعدات خاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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وتعد المساعدات الطبية هي الثانية خلال نحو أسبوع، حيث وصلت الأحد الماضي، شحنة مماثلة إلى مطار صنعاء الدولي.
وأعلنت الصحة اليمنية، أمس الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس بلغت 1889 حالة منها 537 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة و7 إصابات جديدة.
وأعلنت البعثة الدولية للصليب الأحمر، عبر حسابها على تويتر الخميس الماضي، مساعدة 52 ألف شخص في اليمن من المتضررين من كارثة السيول.
وقالت البعثة إن "السيول تسببت في غرق مواطنين، ورؤوس ماشية، وتدمير منازل وطرقات وجسور وسدود"، محذرة من "أنها تهدد حياة اليمنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات طبية من الصليب الأحمر تصل إلى صنعاء للمساعدة في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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