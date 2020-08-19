مصر تطلق مبادرة "خبر في صورة" للموهوبين

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ذكرت ذلكلمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لإشراك المواطنين وإبراز إبداعاتهم باستخدام أدوات الإعلام الجديد وفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل دعم صورة مصر في الإعلام ورفع درجة الثقة بين الدولة والمواطنين.

وتابعت: "تهدف المبادرة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة".

وأوضحت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أن "المبادرة تستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بهدف تحقيق الشفافية وحرية الصحافة ودعم صورة مصر خارجيا مع رفع درجة الرضاء الشعبي بين المواطنين".

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© Sputnik . Egnassio Amiconi

وأضافت: "يتحقق ذلك من خلال تطوير منظومة التواصل من خلال الإعلام الجديد، وذلك عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة لسرعة اتخاذ خطوات استباقية من الجهات المعنية".

والمبادرة هي عبارة عن منصة للتواصل الدوري والمستمر مع المواطنين لتفعيل دورهم مع الوزارة، على أن يقوموا بإرسال الصور، التي قاموا بتصويرها لتوثيق التطورات في مختلف مجالات التنمية المستدامة مثل المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والاجتماعية والبيئية.

وقالت وزارة الدولة للإعلام إنها "تؤكد على مبدأ المصداقية للصور المرسلة، وسيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير عبد الوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق".

ولفتت إلى أنه سيتم اختيار أفضل 5 صور في بداية كل شهر، ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية نشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة".