وأظهر المقطع قدوم الرئيس الحريري لإلقاء كلمته عقب صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث صرخ أحد الحاضرين متوجهًا إلى الحريري بالقول: "قوي قلبك، قويلنا قلبك شوي".
وعند سماع الحريري صراخه، طلب من أحد مرافقيه أن يقوم بإسكاته، مستخدمًا عبارة "لك سكتلي ياه لهيدا".
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار المحكمة الخاصة بلبنان، إننا نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا مساومة مع الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مواطن يحرج الحريري "قويلنا قلبك شوي" والأخير يرد "سكتلي ياه لهيدا"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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