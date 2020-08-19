محلل سياسي سوداني: الموقف الشعبي يرفض إقامة علاقة مع إسرائيل في الوقت الراهن

وأشار إبراهيم في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أنه ليس الموقف الرسمي فقط وإنما الموقف الشعبي أيضًا يرفض إقامة علاقة مع إسرائيل في الوقت الراهن، وتابع "وقد ظهر هذا الموقف عقب لقاء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بوساطة أوغندي".

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ولفت إبراهيم إلى أن قرار إقامة علاقة من هذا النوع ليست من اختصاص البرهان وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء.

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وبعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أن السودان يتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل أصدرت الوزارة بيانا ينفي هذا التوجه.

وجاء في بيان لوزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أن الخارجية "تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".

وأضاف: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".