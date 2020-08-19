مصرية تقتل زوجها في ليلة زفافهما بعد اعترافه بسر خطير

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" أحالت النيابة العامة بمحافظة الغربية (في دلتا مصر) فتاة ( 23 سنة) إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها ليلة الدخلة (ليلة الزفاف).

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

وبحسب الصحيفة قالت الفتاة أمام النيابة إنها سددت له طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية عقب اكتشافها اتهامه في قضية اغتصاب، وتوفي الزوج قبل نقله إلى المستشفى.

ولفتت الصحيفة إلى أن تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفادا أن شرطة النجدة تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام يفيد بوصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد.

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وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادثة، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة دخلتهما، وطعنته بقطعة زجاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكابها الجريمة.

وأحالت النيابة المتهمة إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتها.