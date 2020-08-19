شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يحث على إجراء تحقيق دولى فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الأربعاء، إلى الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتحقيق دولى فى الانفجار الذى عصف بمرفأ بيروت والذي قال إنه فاقم "التهديد الوجودي" للبنان.
ولقي ما لا يقل عن 179 شخصا حتفهم وشُرد 300 ألف عندما انفجرت كميات هائلة من مادة شديدة الانفجار، مخزنة بصورة غير آمنة منذ سنوات، هذا الشهر مما أدى لتدمير قطاعات كبيرة من المدينة ودفع الحكومة للاستقالة وسط احتجاجات حاشدة.
وقال مفتي السُنة في لبنان "هذا التهديد الوجودي للبنان... يقتضي أمورا عاجلة: أولا تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، ثانيا الإقبال على تغيير جذري في السلطة".
وأضاف أن على الرئيس الامتثال لإرادة الشعب وإجراء مشاورات نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء.
وكان بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي قد دعا يوم الأحد إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلا إن لبنان يواجه الآن "أعظم الأخطار".
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