شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة دبى تستعد لاستئناف السياحة البحرية الخريف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى وطيران الإمارات ورشة العمل الإفتراضية لبحث استئناف الرحلات البحرية فى دبى للموسم السياحى 2020/2021، وشارك فى الورشة وكلاء النقل البحرى والمعنيون بهذا القطاع وتم خلالها الإعلان عن جاهزية دبى للموسم المقبل من السياحة البحرية مع بداية فصل الخريف، والعمل حاليا على إتمام مسودة بروتوكول السلامة والصحة العامة لسفن الرحلات السياحية لتتم مشاركته مع الأطراف المعنية فى أقرب وقت.

وترأس حوارات ورشة العمل هلال سعيد المرى، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى"دبى للسياحة"، ومحمد المناعى الرئيس التنفيذى لمراسى "بى آند أو"، والمدير التنفيذى لميناء راشد.

وتضمنت نقاشات عامة حول الوضع الراهن للسياحة البحرية فى دبى والتأكيد على أن كافة الفنادق في الإمارة ملتزمة بتطبيق بروتوكولات السلامة بشكل صارم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة "كوفيد-19"، لاسيما مع إعادة فتح معظم الأنشطة السياحية فضلا عن إطلاق إمارة دبي ختم "دبي الضمانة"، الذى يمنح للمنشآت التي تلتزم بكافة بروتوكولات السلامة والصحة العالمة للوقاية من الجائحة، وهو ما يتم تطبيقه أيضا على قطاع سفن الرحلات البحرية وحصولها على ختم السفر الآمن من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة.

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وهو مايؤكد أن الإمارة ليست مجرد وجهة سياحية مفضلة للزيارة فحسب وإنما هى أيضا نموذج للتميز فى تبنى المعايير العالمية للصحة والسلامة.

وفي هذا الصدد قال المري مدير عام دبي للسياحة :"تماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوضع سلامة وأمن الجميع فى سلم أولوياتنا، نحرص على التنسيق المستمر مع شركائنا من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بما فيهم شركات تشغيل سفن الرحلات البحرية لتطوير بروتوكولات السلامة والصحة العامة لهذا القطاع، حيث نؤكد بأننا ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير العالمية خلال الموسم المقبل منذ لحظة وصول السفن السياحية إلى دبى لغاية مغادرتها لضمان سلامة الجميع".

وأضاف أن قطاع الرحلات البحرية في دبي شهد نموا واضحا على مدار السنوات الماضية نتيجة للدعم الكبير والمستمر من قبل شركائنا وفي مقدمتهم موانئ دبي العالمية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى وطيران الإمارات، حيث تدفعنا الاستجابة الكبيرة من قبل الزوار الدوليين خاصة بعد قرار إعادة افتتاح المدينة أمامهم فى السابع من شهر يوليو الماضي إلى التطلع للترحيب بالمزيد من الزوار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عودة السفن السياحية إلى دبى لاسيما بعد استكمال تطبيق كافة البروتوكولات والضوابط التى تضمن صحة وسلامة الجميع ما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة لمسافرى الرحلات البحرية.