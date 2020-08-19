شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و341 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 367 حالة، بالإضافة إلى شفاء 113 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 58 ألفًا و22 حالة.

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