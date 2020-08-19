شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا فى العراق ينذر بأزمة صحية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العراق ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة، وقالت فى بيان صحفي، إن "عدد الاصابات بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 فى 2020 فى العراق، ارتفع الى مستوى مثير للقلق، مما يشير إلى أزمة صحية كبيرة قريبا".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت "لكن ما يزال بإمكان العراقيين التغلب على الوباء إذا استمروا فى تطبيق التدابير الوقائية بشكل متواصل مثل تجنب التجمعات الجماعية إلى أعمال التأديب الذاتى لارتداء الأقنعة علنا، وممارسة التباعد الاجتماعى كطرق فعالة لمنع انتقالات المجتمع الخطيرة على نطاق المجتمع".

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وأشارت إلى، أن "الانتشار الحالى لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البلاد قد تحدى نظاما صحيا هشا يضعف سنوات الصراع، وعلى الرغم من القيود، فإن الاستجابة السريعة والفعالة للوباء من قبل السلطات الصحية، وخاصة فى الأشهر القليلة الأولى من انتشاره فى العراق، جديرة بالثناء، ولكن فى الأشهر الأخيرة تدهور الوضع بسبب عدد من العوامل منها تخفيف القيود وعدم الالتزام بالتدابير أو تنفيذها بقوة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 83 وفاة و 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية،