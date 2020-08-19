شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروسين بالسعودية سقطا من أعلى جبل أثناء الاحتفال بالزفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودى حادث بحياة عروسين، عقب سقوطهما من منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، بمنطقة جازان السعودية، وهما في طريقهما لأحد الفنادق عقب انتهاء حفل زفافهما بدقائق.





وتمكنت قوات الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، من انتشال جثمان العروسين صباح اليوم التالي للحادث وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث قال أحد أقارب العروسين إن حفل الزفاف كان مساء الاثنين، بعد تأخره ما يقارب 9 أشهر ثم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

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وأضاف: "بعد احتفاء العريسين بزواجهما مساء أمس وانتهائه مع قرب منتصف الليل، همّا بالنزول، في ملابس الزفاف، من موقع الحفل بأحد جبال محافظة هروب. وسلكا إحدى الطرق الجبلية في المحافظة، والتي تُعرف باسم "طريق الفقارة" من أجل الوصول إلى الفندق الذي سبق وحجزا فيه غرفة لقضاء عدة أيام فيه بعد حفل زواجهما. وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار".

وأشار إلى أن الجهات المعنية من الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية باشرت عمليات الإنقاذ في موقع الحادث فور تلقيها البلاغ. وقد تمكنت من انتشال جثمان العريسين حوالي الساعة السابعة صباحاً من اليوم الثاني، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.