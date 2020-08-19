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الملك سلمان يجرى اتصالاً بالسلطان هيثم بن طارق ويؤكدان على تعزيز العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

 

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وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا التوفيق للسلطان هيثم في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

 

من جهته، عبر السلطان هيثم بن طارق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

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