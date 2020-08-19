شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل رئيسة الحارسات من داخل المسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال رئيسة شعبة الحارسات بالأقصى زينات أبو صبيح واقتيادها لمركز التحقيق في القدس.

وعرض المركز الفلسطيني للإعلام على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، مجموعة من الفيديوهات والصور للحظة اعتقال رئيسة شعبة الحارسات بالأقصى زينات أبو صبيح واقتيادها لمركز التحقيق، دون معرفة أسباب اعتقالها.

بالأمس، رصدت كاميرا مراقبة في منطقة باب حطة بالقدس، جريمة قتل شاب فلسطيني على يد جندي اسرائيلي، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستـشـهاد الشاب الفلسطيني بمنطقة باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، حيث فاجأ الشاب الجندي بالاعتداء عليه خلال وقوفه على أحد الحواجز الأمنية، فقابله الجندي الإسرائيلي بالرصاص الحي وسقط الشاب الفلسطيني على الفور.



شرطة الاحتلال تعتقل المقدسية

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لحظة اعتقال رئيس ة الحارسات في الاقصى

واستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد إطلاقه النار على شاب، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس أن جيش الاحتلال ترك الشاب ينزف دون السماح بتقديم أى إسعافات أولية له، جاء ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت أمس شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية وآخر من الخليل، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الروؤف تيسير ياسين ، أثناء عبوره حاجزا عسكريا قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال عمر تحسين حامد من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وأصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تصديهم لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل "الوسطاني" التابع للقرية.

وشهدت البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية، التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، هجمات متفرقة في الشوارع شنها فلسطينيون على إسرائيليين منذ عام 2014 عندما انهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة.