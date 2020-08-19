«تعليم نجران» تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين.. والاعتراض إلكترونياً عبر نظام «نور»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعتمد مدير عام ‫تعليم منطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ. وأوضح متحدث التعليم بالمنطقة جابر مدخلي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ‫نور عبر الرابط التالي (هنا) كما يمكن الاعتراض إلكترونياً من حساب المعلم والمعلمة في “نظام نور” حتى تاريخ 6 – 1 – 1442هـ.

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