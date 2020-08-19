شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على «إثيوبييْن» حاولا تهريب كميات من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – محافظة الداير – ألقت القبض – بفضل الله – على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود – (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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