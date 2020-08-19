تلفزيونات جديدة من سوني للبلايستيشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة سوني اليابانية للإلكترونيات عن طرح موديلات أجهزة تلفزيون خاصة لجهاز الألعاب (بلايستيشن 5) PlayStation 5، وتتضمن ريموت كنترول يتيح التحكم في جهاز الألعاب.



وأجهزة التلفزيون المطروحة هي Bravia HX90/90 4K HDR Full Array و Bravia ZH8 8K HDR Full Array.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة التلفاز Bravia XH90 / XH92 تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 إطارا في الثانية بدقة 4K وزمن كمون منخفض جدا يبلغ 7.2 مللي ثانية.

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ويمكن لجهاز ZH8 عرض دقة 8K، لكن PlayStation 5 يغذيها فقط بدقة 4K و120 إطارا في الثانية.

ومن المزايا الخاصة لتلم التلفزيونات التي تحمل علامة "متوافقة مع بلاي ستيشن 5"، وضع اللعب الخاص، والذي يقلل زمن الكمون عند اللعب مع PS5 إلى الحد الأدنى.

كما أنه يمكن استخدام وحدة التحكم DualSense اللاسلكية لتنشيط كل من التلفاز وجهاز PS5 من وضع السكون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في جهاز الألعاب PlayStation 5 بسهولة عبر جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز التلفزيون.