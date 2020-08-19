297 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.. و17 بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كوريا الجنوبية، الأربعاء، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا مُنذ أوائل مارس/آذار الماضي، فيما يشتد التفشي في العاصمة سيؤول على ما يبدو.

وقال مسؤولو الصحة: إن حالات الإصابة الجديدة بلغت 297، وهو سادس يوم على التوالي تكون فيه الزيادة من ثلاثة أرقام في بلد نجح في الحد من عدة موجات سابقة للتفشي ليصل إجمالي الإصابات فيه إلى 16058 والوفيات 306.



ومن المرجح أن تفرض الحكومة أعلى مستوى من قواعد التباعد الاجتماعي إذا ارتفعت الأعداد أو استمرت عند المستويات الحالية، والتي بموجبها تُغلق المدارس وينصح بالعمل من البيت، فيما تقتصر التجمعات على عشرة أشخاص على الأكثر.

في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 18 أغسطس/آب الجاري، انخفاضاً من 22 إصابة في اليوم السابق، وذكرت اللجنة في بيان، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضاً تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضاً 14 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 17 حالة في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس/آب الجاري 84888، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 من دون أي تغيير.