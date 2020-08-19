بسبب الفيضانات.. إجلاء 100 ألف شخص في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبرت فيضانات تجتاح منطقة منبع نهر يانغتسي السلطات الصينية، على إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، فيما تهدد الفيضانات موقع تراث عالمياً يعود بناؤه إلى 1200عام مضت.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي، بأن الموظفين والشرطة ومتطوعين وضعوا أكياس الرمال في محاولة لحماية تمثال ليشان بوذا العملاق الذي يصل ارتفاعه إلى 71 متراً، فيما تجاوز منسوب المياه الطينية المندفعة مستوى أصابع قدمي التمثال للمرة الأولى مُنذ عام 1949، والتمثال مدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ويقع في إقليم سيتشوان بجنوب الصين.

وأطلقت لجنة الموارد المائية ليانغتسي، وهي الجهة الحكومية التي تشرف على النهر، إنذاراً أحمر، الثلاثاء، قائلة: إن من المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه عند بعض محطات المراقبة مستويات الحماية «الآمنة» من الفيضانات ما يزيد على خمسة أمتار.

وقالت وزارة الموارد المائية: إن من المتوقع أن يشهد سد الخوانق الثلاثة، وهو منشأة كهرومائية ضخمة مصممة، بحيث تكبح الفيضانات في نهر يانغتسي، زيادة تدفق المياه إلى 74 ألف متر مكعب في الثانية، الأربعاء، وهو أعلى معدل مُنذ بناء السد، وتسعى السلطات جاهدة لتبرهن على أن سلسلة السدود والخزانات العملاقة المشيدة على طول منبع نهر يانغتسي توفر حماية للمنطقة من أسوأ آثار الفيضانات هذا العام، لكن منتقدين يقولون: إنها ربما تزيد الوضع سوءاً.