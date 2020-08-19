شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان قويان يضربان سواحل سومطرة الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال المرصد: إنّ الزلزالين اللذين بلغت قوتّهما 6.8 و6.9 درجات وقع أولّهما في الساعة 22.23 بتوقيت جرينتش الأربعاء، والثاني بعده بستّ دقائق، مشيراً إلى أنّ مركزهما يقع على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح البحر.
وأضاف المرصد أنّ هناك احتمالاً ضئيلاً بسقوط إصابات أو أضرار، من جرّائهما نظراً إلى موقعهما وخصائصهما.
بدوره، أعلن مركز التحذير المبكر من التسونامي في المحيط الهندي أن «لا خطر على دول المحيط الهندي» من حصول أمواج مدّ عالٍ من جراء الزلزالين.
وإندونيسيا أرخبيل يقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي، وفي 26 ديسمبر / كانون الأول 2004، وقع زلزال ضخم بلغت قوته 9.1 درجات في مقاطعة أتشيه في أقصى غرب الأرخبيل، وتسبّب بحدوث تسونامي هائل في كلّ أنحاء المحيط الهادئ، وأسفرت الكارثة عن مقتل 220 ألف شخص في المنطقة، بينهم نحو 170 ألفاً في إندونيسيا، وفي عام 2018، خلّف زلزال بقوة 7.5 درجات، أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويزي، أكثر من 2200 قتيل وآلاف المفقودين.
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