رئيس وزراء اليابان يعود للعمل بعد الخضوع لفحص طبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى مكتبه، الأربعاء، وقال للصحفيين: إنه مستعد للعمل بعد يومين من خضوعه لفحص طبي في أحد مستشفيات طوكيو.

وقال آبي للصحفيين لدى دخول مكتبه: خضعت لفحص طبي؛ للتأكد من أن صحتي على ما يرام، والآن أنا مستعد للعودة إلى العمل، وبذل قصارى جهدي.

وكان مصدر حكومي، قد قال، الثلاثاء، لرويترز، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، دخل مستشفى بطوكيو، الاثنين؛ لإجراء فحص طبي؛ وذلك بعد أن أبدى مسؤول كبير قلقه من إصابة رئيس الوزراء بإرهاق؛ بسبب عبء العمل خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر: إن آبي يعتزم العودة لمنزله، بعد الفحوصات في مستشفى كيو الجامعي بطوكيو، من جانبها، قالت وكالة كيود للأنباء، نقلاً عن أشخاص قريبين من رئيس الوزراء، إنه فحص عادي، في حين ذكرت محطة نيبون التلفزيونية نقلاً عن مصادر حكومية، إنه ليس أمراً مقلقاً.