4828 إصابة بكورونا في روسيا.. و1967 في أوكرانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا 4828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 937321 حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم، وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، إن البلاد سجلت 117 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 15989.

في سياق متصل، قال مسؤولون، الأربعاء، إن أوكرانيا سجلت 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في البلاد التي تشهد زيادة حادة في انتشار العدوى؛ بعد تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء مرض كوفيد-19.

وتجاوز العدد الذي أعلنه المجلس الوطني للأمن والدفاع الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية وهو 1847 حالة، الذي تم تسجيله السبت، ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 96403 حالات، وبلغ عدد الوفيات 2144 وفاة، وزادت حالات الإصابة بقوة في أغسطس/آب الجاري، مما دفع السلطات لإعادة فرض بعض القيود.