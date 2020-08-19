شكرا لقرائتكم خبر عن 4828 إصابة بكورونا في روسيا.. و1967 في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
في سياق متصل، قال مسؤولون، الأربعاء، إن أوكرانيا سجلت 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في البلاد التي تشهد زيادة حادة في انتشار العدوى؛ بعد تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء مرض كوفيد-19.
وتجاوز العدد الذي أعلنه المجلس الوطني للأمن والدفاع الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية وهو 1847 حالة، الذي تم تسجيله السبت، ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 96403 حالات، وبلغ عدد الوفيات 2144 وفاة، وزادت حالات الإصابة بقوة في أغسطس/آب الجاري، مما دفع السلطات لإعادة فرض بعض القيود.
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