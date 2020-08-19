47784 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5506 بالمكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1352 حالة وفاة؛ من جرّاء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن، ثلاثة ملايين و407354 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من الوباء إلى 109888، وفقاً لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ انتشار لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، 5506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و751 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239، بينما بلغ إجمالي الوفيات 57774، وتقول الحكومة: إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.