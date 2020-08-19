شكرا لقرائتكم خبر عن 47784 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5506 بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وسجلت البرازيل حتى الآن، ثلاثة ملايين و407354 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من الوباء إلى 109888، وفقاً لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ انتشار لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، 5506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و751 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239، بينما بلغ إجمالي الوفيات 57774، وتقول الحكومة: إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.
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