هل تبحث عن السعادة؟.. الدنمارك دشنت متحفاً لها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّنت الدنمارك متحفاً للسعادة في وسط كوبنهاجن، هو الأول من نوعه، يرمز إلى السعادة الهادئة والمستقرة التي يجمع عليها أبناء هذه المملكة المصنّفة في مقدّمة الدول الأكثر سعادة.

وأوضح مؤسس المتحف، ميك وايكينج، الذي يدير أيضاً معهد الأبحاث عن السعادة، أن دليلاً يرافق زوار المتحف؛ حيث يطّلعون على مختلف زوايا السعادة، ومنها تاريخ السعادة، وسياسة السعادة، وعلم السعادة، وفي قاعات المتحف، عرضت المعلومات على لوحات كبيرة ملونة معلقة على الجدران البيضاء، ومن خلالها يمكن للفضوليّ أن يتعلم كل شيء عن نظرية السعادة في بُعدها الاقتصادي أو في وجهها الكيميائي، لقاء رسم دخول قدره 95 كوروناً دنماركياً، ما يعادل (13 يورو).

كذلك يُطلب من الزائر أن يدوّن تعريفه للسعادة على ورقة صغيرة تلصق على حائط إلى جانب نحو مئة وريقة أخرى، وقد احتلت الدنمارك عام 2020، للسنة الثانية على التوالي، المركز الثاني بعد فنلندا في تقرير السعادة العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة سنوياً مُنذ عام 2012.

وعلى غرار الدول المجاورة لها، تتمتع هذه المملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة بنوعية حياة استثنائية تضاف إليها درجة عالية من الأمن، وإدارة عامة من الأفضل في العالم.