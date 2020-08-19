دراسة «فيزا»: 40 % من المستهلكين في الإمارات قلصوا استخدام الأوراق النقدية

كشفت شركة فيزا العالمية عن نتائج دراستها العالمية «العودة إلى الأعمال»، والتي استهدفت تقييم التحول الملحوظ نحو التجارة الرقمية استجابة لجائحة كوفيد-19، والذي جاء مدفوعاً بصورة رئيسية بالتغيرات في توقعات المستهلكين، وبحثهم عن تجربة دفع لاتلامسية آمنة.

وبينما تواجه الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر تداعيات مالية متواصلة نتيجة الجائحة، يتجلى بوضوح أن التفكير في سبل جديدة لتطوير تجارب المدفوعات أو نقاط البيع التي يوفرونها أصبح اليوم بمنزلة خطوة ضرورية لضمان استمرارية أعمالهم.

واقع جديد يتطلب عادات جديدة أظهرت الدراسة أن 9 من أصل 10 مستهلكين في دولة الإمارات (90%) قاموا بتغيير طريقة الدفع لقاء مشترياتهم، ويشمل ذلك التسوق عبر الإنترنت كلما أمكن (59%)، والمدفوعات اللاتلامسية (52%) وتقليص استخدام الأوراق النقدية (40%).

الأمان يعني عدم التلامس، أصبحت المدفوعات اللاتلامسية عاملاً فارقاً في تغيير العادات الشرائية، فأغلبية المستهلكين في دولة الإمارات نحو (90%) يفضلون التسوق من متجر يستخدم أنظمة الدفع اللاتلامسية، مقارنة مع (63%) على مستوى العالم. وفي واقع الأمر، قال نحو 3 من كل 4 متسوقين في الدولة (72%): إنهم لن يتسوقوا من متاجر لا توفر سوى طرق الدفع التي تتطلب تواصلاً تلامسياً مع أمين الصندوق، أو أي أجهزة أخرى مشتركة، وذلك مقارنة مع 48% عالمياً.

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الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر متفائلة رغم الواقع الاستهلاكي: رغم الطبيعة غير المتوقعة للجائحة، فإن معظم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة (94%) بدأت تشعر بالتفاؤل حول مستقبل أعمالها مقارنة مع (67%) عالمياً، لكنها تتوقع أن المدة الزمنية اللازمة لعودة أعمالها إلى سابق عهدها ستمتد ستة أشهر.

الشركات الصغيرة تتخذ الإجراءات وسط التحديات الواقعية وتضع سياسة عمل تركز أولاً على الرقميات: أظهرت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات استعداداً مذهلاً للتطور ومواكبة التغيير. وفي الواقع، سارعت نسبة (94٪) من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات إلى تطوير أسلوب عملها لضمان استمرارية أعمالها منذ تفشي الجائحة، مقارنة مع 67% عالمياً. فقد قام اثنان من كل خمسة متاجر في دولة الإمارات (44٪) بتوفير المدفوعات اللاتلامسية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد- 19مقارنة مع 20٪ عالمياً، بينما قالت ثلاثٌ من كل خمس شركات صغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات (59٪): إن أعمالها باتت تقبل تعاملات نقدية بصورة أقل، أو توقفت عن قبول النقد أثناء الجائحة، مقارنة مع 33٪ عالمياً.

التوقعات بعيدة الأمد وأبرز المخاوف: رغم استعدادهم لمواكبة التوجهات الجديدة، فإن 92٪ من التجار في دولة الإمارات ما زالت لديهم مخاوف بشأن نقل أعمالهم إلى الإنترنت، أو تعزيز حضورهم الإلكتروني مقارنة مع 74٪ على عالمياً، وهو ما يؤكد ضرورة توفير الدعم الإضافي لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في التحول إلى النشاط الرقمي.

وعلى صعيد عمليات الأعمال، جاءت خصوصية وأمن البيانات وسلامة وصحة الموظفين على رأس مخاوف (48%) من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات مقارنة مع 27٪ عالمياً. وتتخذ الأغلبية العظمى (89٪) من المستهلكين في دولة الإمارات إجراءات إضافية للحفاظ على نظافة بطاقات الدفع التي يستخدمونها مقارنة مع ثلثي المستهلكين (67٪) حول العالم.

وقال شهباز خان، مدير عام شركة فيزا في الإمارات: «تأتي الإجراءات الاحترازية من جائحة كوفيد-19 على رأس قائمة أولويات المستهلكين أثناء التسوق، وقد باتوا يفضلون التعامل مع الشركات والمتاجر التي تشاركهم هذه الأولويات. وبينما شهدنا تغيراً تدريجياً في سلوك المستهلكين عند نقاط البيع فيما مضى، إلا أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى بروز حاجة فورية لتجارب تسوق أكثر أماناً وفاعلية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية نظراً للتوجه المتسارع بين المستهلكين نحو خيارات التجارة الرقمية. ونوّد اليوم أن نؤكد لجميع الشركات الصغيرة أن (فيزا) جاهزة دائماً لمساعدتهم على مواكبة احتياجات المستهلكين الجديدة واكتساب الرؤى التي تسهم في تعزيز استقرار أعمالهم حالياً وعلى المدى البعيد».