رئيس مالي يعلن استقالته إثر انقلاب عسكري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، الأربعاء، استقالته من منصبه، وحلّ البرلمان والحكومة؛ وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه، وعلى رئيس وزرائه، في انقلاب عسكري، دانته الأسرة الدولية.

وقال كيتا البالغ من العمر 75 عاماً في خطابه: أودّ في هذه اللحظة بالذات؛ وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك حلّ الجمعية الوطنية والحكومة.

وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه؛ للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة؛ لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم، وأضاف: إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً أي خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم؛ من أجل أن أبقى في منصبي.

واعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، الثلاثاء، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة، وما هي إلا ساعات حتى دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات، بما فيها عقوبات مالية.

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وقالت «إيكواس»، التي تضمّ إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء الرئيس وحكومته، بدورها، أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لـ«إيكواس» أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون، الخميس، قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو؛ لبحث الوضع في مالي.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، غرقت مالي، في أزمة اجتماعية وسياسية خطرة؛ إثر نزول معارضين للرئيس كيتا، إلى الشارع؛ لمطالبته بالاستقالة، الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.

ويتّهم المحتجون كيتا غلى جانب المحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة، وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين.