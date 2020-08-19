جامعة أبوظبي تستعد للنظام التعليمي الهجين وتجري فحص كوفيد-19 لموظفيها

أجرت جامعة أبوظبي فحص كوفيد-19 بتقنية الليزر "دي بي آي"، لكل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021 والذي من المقرر أن يشهد تبني نظاماً تعليمياً هجيناً يجمع بين التعليم في القاعات الدراسية والتعليم عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المعتمدة لدى الجامعة.

وأكد سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بالجامعة اكتمال الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بنظام أكاديمي هجين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات التعليمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذا النظام صمم ليلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية وفق طبيعة المساق ومتطلباته، مع تمكن للطلبة من الانخراط في محاضرات افتراضية وأخرى واقعية في مختبرات واستوديوهات الجامعة التي تطبق أعلى الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع."

من جهة أخرى، كرمت جامعة أبوظبي نخبة من طلبتها الذين كانوا قد تطوعوا لدعم ومساعدة خط الدفاع الأول في مراكز فحص كوفيد-19 تعزيزاً لجهود الدولة في مواجهة جائحة كوفيد-19 وحرصاً من الطلبة على الإسهام بصورة إيجابية في خدمة الوطن.