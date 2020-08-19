مصرف الشارقة الإسلامي يحصد جائزة الشارقة للعمل التطوعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصد مصرف الشارقة الإسلامي جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن فئة المؤسسات الخاصة الداعمة للعمل التطوعي؛ حيث قام المصرف بدعم مجموعة كبيرة من المؤسسات والبرامج التطوعية في الدولة خلال عام 2019، الأمر الذي يعكس حرص الإدارة التنفيذية على تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وفق ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم ثقافة العمل التطوعي؛ لتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتم تكريم المصرف خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته الجائزة مؤخراً عبر قناة الشارقة، لتكريم الفائزين في دورتها الـ17 عن مختلف الفئات؛ حيث استحق المصرف هذه الجائزة؛ تقديراً لدعمه للجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن «مصرف الشارقة الإسلامي يحرص على الالتزام بمسؤوليته المجتمعية وخدمة المجتمع، من خلال دعم المبادرات والأنشطة والمؤسسات التطوعية؛ وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الخاصة والحكومية بمسؤولياتها المجتمعية وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاح الأعمال والمبادرات التطوعية».

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وأضاف: «ونحن فخورون بالفوز بهذه الجائزة للمرة الرابعة، الأمر الذي يعد حافزاً بالنسبة لنا لتقديم الأفضل لاسيما أن الجائزة مقدمة من إمارة الشارقة ممثلة في جائزة الشارقة للعمل التطوعي التي تدعم هذا المجال على المستوى المحلي والاتحادي».

وأشار عبد الله، إلى أن العمل التطوعي يعد في وقتنا الحاضر من متطلبات الحياة المعاصرة، التي تتسم بالتنمية والتطور السريع في كل المجالات، ولا يمكن تحقيق أهداف الخطط والمشروعات التنموية من دون المشاركة التطوعية الفعّالة من أفراد المجتمع.



بفضل التزامه منذ تأسيسه بتبني أفضل الممارسات، وأحدث الأنظمة في عالم المال والأعمال؛ فاز المصرف خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، على عدد كبير من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي تثبت تميز المصرف وريادته.

ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي باستمرار إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية؛ لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار: «ملتزمون يا وطن»، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.