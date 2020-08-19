رسمياً.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز جو بايدن رسمياً، الثلاثاء، بالترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في مواجهة الرئيس، دونالد ترامب الذي اتهمه بأنه «دمية» الجناح اليساري من حزبه.

وفي عملية تصويت كانت نتائجها مرتقبة، اختار المندوبون الديمقراطيون بأغلبهم نائب الرئيس السابق؛ لمنافسة الملياردير الجمهوري، في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الذي نظمه الحزب في ميلووكي، بشمال الولايات المتحدة، ويجري عبر الإنترنت بالكامل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

من جانبه علق بايدن البالغ من العمر 77 عاماً في رسالة مباشرة عبر الفيديو قائلاً: شكراً لكم من صميم قلبي، وسيقبل بايدن الترشيح، الخميس، في كلمة يختتم بها المؤتمر لتحتدم بعدها الحملة الانتخابية، وكان الرئيسان السابقان جيمي كارتر البالغ من العمر 95 عاماً، وبيل كلينتون صاحب الـ 73 عاماً، نجمي الأمسية الثانية من المؤتمر، واتهما الرئيس بإشاعة «الفوضى» في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية وصحية خطرة.

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وقال كلينتون: يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة، لكن بدلاً من ذلك، هو عين العاصفة، لا توجد فيه سوى الفوضى، من جهته، أثنى كارتر على بايدن، ذاكراً خبرته وشخصيته ولباقته، مؤكداً أنه قادر على توحيدنا، وترميم عظمة أمريكا.

واختتمت الأمسية بكلمة ألقتها جيل زوجة جو بايدن من مدرسة في ويلمينغتون معقل العائلة في ديلاوير، مقدمة شهادة مؤثرة، ومشيدة بشجاعة جو بايدن الذي عرف في حياته مأساتين شخصيتين، حين قضت زوجته الأولى وابنته في حادث سير عام 1972، ثم مع وفاة ابنه البكر بو؛ من جرّاء السرطان عام 2015، وقالت: كيف السبيل لتوحيد عائلة محطمة؟ تماماً مثلما نوحد أمة، بالحب والتفهم، وببوادر لطف صغيرة، بشجاعة، وبإيمان لا يضعف.

وحصل بايدن على تأييد من شخصيتين تحظيان بالاحترام في الحزب الجمهوري، هما الجنرال ووزير الخارجية السابق، كولن باول، وسيندي ماكين أرملة السيناتور جون ماكين بطل حرب فيتنام الذي توفي عام 2018، والذي كان ترامب يبغضه بشدة، وهما يريان أن بايدن قادر على توحيد المعتدلين من الطرفين، كذلك سيلقي الرئيس السابق، باراك أوباما، كلمة مساء الأربعاء بعد كلمة لمرشحة بايدن لنيابة الرئاسة كامالا هاريس.