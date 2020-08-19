اتصال هاتفي بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "نوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار".

​وأضافت الوكالة أن سلطان عمان من جانبه عبر "عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة".

وأكد السلطان: "تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات".