وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "نوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار".
وأضافت الوكالة أن سلطان عمان من جانبه عبر "عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة".
وأكد السلطان: "تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.