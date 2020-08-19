عمران خان يتحدث لأول مرة عن أنباء وجود خلافات مع السعودية

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وأضاف "علاقاتنا طيبة جدا. نحن على تواصل دائم".
وأدى الخلاف، الناجم عن مطالبات باكستانية للسعودية باتباع نهج أكثر حزما مع الهند بسبب ما تقول إسلام اباد إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها في كشمير، إلى تهديد الدعم المالي السعودي لباكستان.
وكان الجيش الباكستاني أعلن أن قائده سافر إلى المملكة يوم الاثنين الماضي في زيارة ليوم واحد كانت تركز بالأساس على المسائل العسكرية، لكن مسؤولين كبارا بالجيش والحكومة قالوا إن "الهدف من الزيارة هو تهدئة الموقف المتأزم الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالاحتياطات الأجنبية لباكستان التي تعاني ضائقة مالية".
ومنحت السعودية باكستان قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار وتسهيلات ائتمانية لشراء النفط بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات أواخر عام 2018.
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