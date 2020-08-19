مصر... استعدادات لتوقيع 12 اتفاقية تنقيب عن البترول والغاز

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وزير البترول المصري، طارق الملا، قوله إنه سيتم قريبا التوقيع على 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز، التي وافق عليها مجلس النواب وصدر بها قوانين خلال الفترة الماضية.
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وتابع الوزير المصري قوله "تلك الاتفاقيات سيتم توقيعها مع عدد من كبرى شركات البترول العالمية، للبحث عن البترول والغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط وغرب المتوسط وبالبحر الأحمر والصحراء الغربية".
وأوضح أن تلك الاتفاقيات "تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية، فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي".
وأشار الملا إلى أن تلك الاتفاقيات ستكون مع شركات "شيفرون" الأمريكية و"أديسون" الإيطالية، و"بي بي" البريطانية، و"توتال" الفرنسية، و"شل" الهولندية، و"نوبل" الأمريكية، و"كوفبيك" الكويتية، و"مبادلة" الإماراتية.
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ومن المتوقع أن استثمارتها بحد أدنى حوالي أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى حوالى 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا .
وقال الملا "اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، تفتح الباب أمام قطاع البترول، لطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الاحتياطي من الغاز والبترول".
وأوضح بقوله "جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية تشير إلي أن هذه المنطقة (منطقة شرقي البحر المتوسط) منطقة واعدة، فيما يخص احتياطيات الغاز الطبيعي".
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