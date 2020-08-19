رغم الموقف المعلن... الخطوط التركية ضمن أول اتفاق سياحي بين إسرائيل والإمارات

وصرحت "أفييشن لينكس"، التي تعمل في إسرائيل تحت اسم "كيشري تيوفا" للسفر، أنها "ستبدأ ببيع باقات العطلات إلى فنادق ريكسوس في الإمارات العربية المتحدة، في أحدث صفقة عقب التطبيع"، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت، أن"الباقات التي ستحصل عليها أربعة فنادق ريكسوس ستكون متاحة لعطلة "عيد المظلة" اليهودي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وباستخدام رحلات الخطوط الجوية التركية"، مؤكدة أن "الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين، الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات، ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق".

ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول في قطاع السياحة، بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.

​وأعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".