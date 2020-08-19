عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح لوكالة الخليج 365 إن 98 مستوطنا اقتحموا المسجد، في الفترة الصباحية اليوم الأربعاء.

ويتوقع قيام عدد آخر، باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003، رغم رفض واحتجاج دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.