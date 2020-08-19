خلال أسبوع.. الأردن يغلق ثاني معبر حدودي بسبب كورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قررت السلطات الأردنية، الأربعاء، إغلاق "معبر العمري" الحدودي مع السعودية؛ إثر تسجيل نحو 18 إصابة بكورونا بصفوف العاملين فيه.

جاء ذلك وفق ما أورده عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المحلية، بينها صحيفة "الغد"، فيما لم يصدر إعلان رسمي بالقرار حتى الساعة 10:20 (ت.غ).

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إغلاق السلطات الأردنية "معبر جابر" الحدودي مع سوريا، الخميس الماضي؛ للسبب ذاته.

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ويشهد الأردن انتكاسة وبائية "مقلقة"، بعد أن عاد لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، في معظم مدن المملكة ومحافظاتها.

وتركزت مصادر تلك الإصابات على المعابر الحدودية، التي انتقلت بواسطة العاملين فيها من مخلصي بضائع وموظفي جمارك.

وحتى مساء الثلاثاء بلغ إجمالي الإصابات بالأردن 1.438؛ منها 1.260 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.