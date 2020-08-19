وفيات كورونا.. 6 في سلطنة عمان وواحدة بالبحرين

سلطنة عمان- البحرين/ الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت البحرين وفاة واحدة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 6 وفيات و188 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 211 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 83.606؛ منها 603 وفيات، و78.188 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و396 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 392 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47.581؛ منها 175 وفاة، و43.921 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 22 مليونا و325 ألفا، توفي منهم أكثر من 784 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و66 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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