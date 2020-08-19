سوريا.. تسجيل أول وفاة بسبب كورونا في إدلب

إدلب/ الخليج 365

سجّلت محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان لوزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، مرام الشيخ، مساء الثلاثاء.

وقال الشيخ إنه "تم اليوم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إدلب لمريضة في الثمانين من العمر".

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وأشار إلى أن المريضة كانت تعاني سابقاً من قصور مزمن في الكلية.

وأضاف: "تم وضعها على المنفسة (جهاز التنفس الصناعي) وأخذ مسحات تبين أنها إيجابية، توفيت المريضة فيما بعد، رحمها الله".



وبلغت حصيلة الاصابات في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية، 54 تعافى منها 46 لغاية الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.