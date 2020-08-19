وزير اسرائيلي: اتصالات مع السودان للتوصل الى اتفاق سلام

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه خلافًا لتصريحات وزارة الخارجية السودانية، فإن هناك "مفاوضات مع السودان حول اتفاق سلام".

وقال كوهين "هناك اتصالات تجري بالفعل بين الطرفين".

وأضاف للقناة الإسرائيلية (12) "هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل موضوع إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان".

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وتابع كوهين "سيتم التوصل إلى اتفاقيات إضافية مع دول أخرى في الخليج ودول في إفريقيا".

وكان السودان قد نفى أمس الثلاثاء، وجود نية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بعد تصريحات للناطق بلسان وزارة الخارجة السودانية بهذا الشأن.

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