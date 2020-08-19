ألمانيا: منفذ الهجوم المروري "المتطرف" في برلين "شاب عراقي"

برلين / الخليج 365

أعلن الادعاء العام في ألمانيا، الأربعاء، أن سلسلة الحوادث التي تسبب بها شاب عراقي على طريق سريع كانت "هجوما متطرفا دوافعه إسلامية".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مكتب الادعاء العام قوله: "وفقا لما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر، فإن هذا الهجوم دوافعه إسلامية".

وأصيب 6 أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطرة، إثر اصطدام سيارة شاب عراقي (30 عاما) بعدة سيارات، مساء الثلاثاء، على طريق سريع يعبر برلين.

وأدت الحوادث إلى إغلاق تام لأحد شرايين المرور الأساسية في برلين.



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وبحسب النيابة العامة، فإن هناك أدلة تشير إلى وجود مشاكل نفسية يعاني منها مرتكب الهجوم.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب العراقي وقف على الطريق السريع ووضع صندوقا على سقف سيارته زاعما وجود متفجرات بداخله.

وفي وقت لاحق فتحت الجهات المختصة الصندوق فوجدوا بعض الأدوات فيه، قبل أن تلقي الشرطة القبض على الشاب.

وأفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية على الطريق السريع في العاصمة الألمانية.

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