خلال أقل من أسبوع.. جماعة الحوثي تعلن مقتل 115 من مسلحيها

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي تشييع جنازات 115 قتيلا من مسلحيها خلال الأيام الستة الماضية في عدة محافظات باليمن.

جاء ذلك وفق ما أحصته الخليج 365 استنادا إلى عشرات الأخبار التي نشرها الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين.

وتم تشييع هؤلاء في عدة محافظات منها العاصمة صنعاء ومحافظة حجة (شمال غرب)، ومحافظة عمران (شمال) ومحافظتي تعز وإب (جنوب غرب).

ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم قيادات عسكرية ميدانية رفيعة تحمل رتب عميد أو عقيد.

ولم يتطرق الموقع إلى ملابسات مقتل هؤلاء أو زمن ذلك، غير أنه من المعروف أنهم قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية وغارات جوية لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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وخلال الأيام الماضية، دارت مواجهات عنيفة في عدة محافظات يمنية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خلفت العديد من الضحايا من الجانبين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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