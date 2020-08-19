العراق.. انفجار عبوة ناسفة في منزل ناشط بالحراك الشعبي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انفجار عبوة ناسفة، الأربعاء، في منزل ناشط في الحراك الشعبي بمحافظة ذي قار، دون وقوع إصابات.

وقال عضو المفوضية (رسمية) فاضل الغراوي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة استهدفت منزل الناشط محسن الزيدي، في حي سومر بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أن "مسلسل العبوات الناسفة، ومحاولات الاغتيال تتكرر في محافظة ذي قار؛ حيث كانت هناك محاولة لتصفية الناشط المدني وسام الذهبي، مطلع الأسبوع الحالي، وكذلك انفجار عبوة صوتية في تقاطع جسر الحضارات قرب ساحة التظاهرات خلفت أضرارا لمركبتين (سيارتين) وإصابة أحد سائقيها".

ودعا الغراوي، الحكومة وقوات الأمن، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناشطين والمدونين والإعلاميين والحفاظ على حقهم في الحياة والأمن والامان، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".

والجمعة، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي تحسين أسامة، في مدينة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

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وأصيب ناشطان آخران وهما لوديا ريمون، وعباس صبحي، بجروح، الإثنين، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في مدينة البصرة أيضا.

وفجرت هذه التطورات احتجاجات واسعة في البصرة، ما دفعت بالحكومة العراقية إلى إقالة قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح من مهامه، وتكليف اللواء عباس ناجي بدلا عن القائد المقال.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

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