بعد تصريحات التطبيع.. إقالة متحدث الخارجية السودانية

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365حيدر بدوي، لمراسل لأناضول:

- قال إنه تلقى إخطارا بإعفائه من منصبه "دون توضيح الأسباب"

- أكد صحة رسالة منسوبة له، دعا فيها الرئيسين البرهان وحمدوك للكشف عما يدور بشأن العلاقة مع إسرائيل

- إضافة تفاصيل وخلفيات

أعلن حيدر بدوي، الأربعاء، إعفائه من منصبه ناطقًا باسم وزارة الخارجية السودانية، غداة تصريحات له بشأن علاقة بلاده مع إسرائيل.

والثلاثاء، قال بدوي إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي التصريحات التي تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا.

وقال بدوي للأناضول، اليوم: "تلقيت إخطارا بإعفائي من منصبي دون توضيح الأسباب".

وأكد صحة رسالة منسوبة له، نشرتها وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، قال فيها: "أقول للرئيسين (مجلس السيادة، عبدالفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء عبدالله) حمدوك: احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

وتابع: "ولإسرائيل أقول: نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيداً. ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد مع بعض أشقائنا العرب".



فيما قال مصدر دبلوماسي سوداني، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن خلافا نشب بين بدوي ووزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، حول تصريحات الأول بشأن اعتزام السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، طلب الاجتماع مع عمر قمر الدين، لمناقشة تصاعد الخلاف مع بدوي، دون تفاصيل أكثر.

Advertisements

والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنها "تلقت بدهشة" تصريحات بدوي عن سعي الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب.

وأضافت الوزارة: "وجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج للتوضيح (..) أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان".

وفي فبراير/شباط الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، وهو اللقاء الذي أثار احتجاجات شعبية بالشارع السوداني.

وفي الشهر ذاته، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء نتنياهو البرهان، حسب وسائل إعلام عبرية.

وعقب هذه الواقعة، عبرت طائرات إسرائيلية فوق أجواء السودان عدة مرات، لكنها اضطرت إلى التوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تُسجل باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.



ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وباستثناء مصر والأردن والإمارات، لا تقيم أي دولة عربية علاقات رسمية مع إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.