تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إصابة 9 أشخاص في قطاع غزة، بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة ، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه أنّ الإصابات تم تسجيلها في مراكز الحجر الصحي، لأشخاص عادوا مؤخراً عبر معبر رفح.

وبتسجيل الحالات الثلاثة، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع إلى مائة، بينها وفاة واحدة، و71 حالة تعاف.

والجمعة، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، بعد فتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.