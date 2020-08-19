الأردن... حقيقة إغلاق جميع منافذ العاصمة عمان

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير" بيانا متقضبا ينفي تلك الأنباء.

وجاء في البيان "تنويه: لا صحة لما يتم تداوله حول إغلاق جميع منافذ العاصمة عمان اعتبارا من غد الخميس".

وتابع البيان "والخبر المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق واتسآب نقلا عن المملكة، قديم".

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وكانت "المملكة"، قد نقلت، مطلع الأسبوع الجاري، عن لسان الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، إنه توجد بؤرتان حاليتان بشأن انتشار فيروس كورونا في الأردن، في ظل تحول واضح في الوضع الوبائي قبل نحو أسبوع بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وأكد عبيدات أن موطن البؤرتين في مركز جابر الحدودي مع سوريا والتي يتواجد مصابوها في مدينة الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى فيها.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد وعن باقي المحافظات، ابتداء من السادسة من صباح الاثنين، وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل.