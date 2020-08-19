رئيس "الهيئة المستقلة للانتخاب" في الأردن: لا ضرورة موجبة لتغيير موعد الانتخابات

وأضاف في مقابلة أجراها معه موقع "هلا أخبار" الأردني: "إذا ما تتبعنا المراحل القانونية لا يلزمنا مدة أطول أو أقصر لإجراء الانتخابات".

© flickr.com / Isriya Paireepairit

وشدد الكلالدة على أن صحة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار وتعمل بالتوجيهات التي تصدرها اللجنة الوطنية للأوبئة.

ولفت رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن "كافة الطواقم المشاركة في العملية الانتخابية سيتبعون تعليمات لجنة الأوبئة، والمتمثلة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير".

Advertisements

وأشار الكلالدة إلى أن رؤساء لجان الاقتراع والفرز هم من يحددون عدد المتواجدين في غرف الاقتراع، مع مراعاة التباعد الجسدي.

وأكد الكلالدة أن الهيئة ستوجه دعوة إلى كافة السفارات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت لغاية اللحظة 3 طلبات لرقابة دولية على الانتخابات، و"على من يرغب في مراقبة العملية الانتخابية أن يعلم الهيئة ليتم عمل بطاقة دخول لطواقمهم إلى مراكز الاقتراع والفرز".

ولفت رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن انتخابات 2016 شهدت تصويت 1495000، مبديا تفاؤله بأن انتخابات 2020 ستشهد زيادة في أعداد المشاركين عن سابقاتها.

وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في هذه الدورة حوالي 4644000 ناخب وناخبة، مع إمكانية تغيّر الأعداد بناءً على عمليات النقل والإزاحة التي تعتمدها الهيئة للوصول إلى الجداول النهائية.