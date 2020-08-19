ظريف يعلق على تعيين وزير خارجية جديد لسلطنة عمان

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبارك للأخ والصدیق الحمیم بدر بن ‌حمد البوسعيدي، تعيينه وزيرا لخارجية سلطنة عمان الشقیقة وقد استلم الأمانة من أخ حكيم هو يوسف بن علوي".

وتابع: "أتمنى للأخ بدر كل التوفيق والسداد في مسيرته وأرجو أن يجد من إخوانه في ایران العون في أداء مهمته كما أرجو للأخ يوسف الصحة والعافية".

وأعلنت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني، وتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ل‍يوسف بن علوي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية.