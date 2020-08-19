"حكام عملاء"... إيران تهاجم الإمارات بشدة بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله جنتي، في اجتماع المجلس، "إن قيام دولة الإمارات الرجعية في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، عمل مخز وخبيث للغاية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "على الرغم من أن بعض دول الخليج الفارسي، مثل السعودية والإمارات، لديها علاقات سرية مع الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال منذ سنوات، فإن شعوب العالم الإسلامي لا تنسى خيانة حكامها العملاء"، معربا عن تقديره لبيان رئيس مجلس الشورى الاسلامي في أداء خطوة الإمارات الأخيرة.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أنها تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

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يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت الماضي، والتي حذر فيها الإمارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".