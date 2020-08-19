وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي المصري إلى لبنان... صور

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، وصلت الطائرة وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.
وتحمل طائرة النقل العسكرية العملاقة قرابة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، في الـ 4 من أغسطس/ آب الجاري، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة نحو 180 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي المصري إلى لبنان... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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