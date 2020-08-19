وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي المصري إلى لبنان... صور

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، وصلت الطائرة وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

وتحمل طائرة النقل العسكرية العملاقة قرابة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، في الـ 4 من أغسطس/ آب الجاري، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة نحو 180 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.