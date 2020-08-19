وفد عسكري برئاسة رئيس أركان الجيش اللبناني يزور معرض "آرميا 2020" في موسكو

موسكو - سبوتنيك. وقال بونصار، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المعلومات الأولية سيكون هناك وفد عسكري يمثل الجيش اللبناني، برئاسة رئيس أركان الجيش اللبناني ومعه وفد من الضباط، هذه هي المعلومات الأولية، أبلغت عن مشاركة هذا الوفد وبانتظار التأكيد الرسمي والخطي بهذا الإطار لإبلاغه للجانب الروسي".

© Sputnik . Aleksey Kudenko

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك اهتمام لبناني بالحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) أوضح السفير، "أعتقد لبنان أكيد مهتم بهذا اللقاح، وخاصة أنه اللقاح الأول في العالم وهناك عدة دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا والصين يحاولون إيجاد لقاح، لكن روسيا سباقة وتمكنوا من إيجاد اللقاح المطلوب".

وتابع قائلا: "بالنسبة للحكومة اللبنانية ليست هناك محادثات رسمية حاليا، إما شركات القطاع الخاص في لبنان فممكن، لأنه كما نعلم لدى لبنان نظام اقتصادي حر والقطاع الخاص ناشط جدا فلا أستبعد بأن يكون هناك محادثات بين شركات لبنانية مختصة أو معنية مع الجانب الروسي بهذا الإطار".

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وأضاف بونصار، "نعاني مع الأسف مؤخرا من انفجار في نسبة المصابين في لبنان وخاصة بظروف صعبة مع تهدم أربع مستشفيات أساسية في بيروت نتيجة الانفجار وبالتالي قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين من الانفجار ومرضى الكورونا وضعت المستشفيات في وضع حرج جدا".

وأكد السفير اللبناني، أن هناك عودة للإقفال في بلاده للسيطرة على انتشار الوباء، وقال: "أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستتخذ، وزير الداخلية والجهات المعنية ووزير الصحة، إجراءات لفرض إقفال في البلاد لمدة أسبوعين بشكل كامل،... ابتداء من يوم الخميس القادم".

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت الماضي، عن بدء عمليات إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي".