شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: التواصل مع عون مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ​مجلس النواب​ اللبنانى ​نبيه برى​، اليوم الأربعاء،​ ان "التواصل مع ​الرئيس ميشال عون​ مستمر".

وجاء التصريح فى أعقاب لقاء عقده الرئيس اللبنانى مع برى فى قصر بعبدا.

وفى سياق أخر، علق بري، على حكم المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحا أنه يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الحريري وطنا واحدا موحدا. ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس البرلمان اللبناني: "كما خسر لبنان في 14 فبراير عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض، اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا".

وتابع نبيه برى: "ليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل، والرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء وحمى الله لبنان".

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