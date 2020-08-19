شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسجل 6 وفيات 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء 188 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و6 حالات وفاة، وذلك خلال آخر 24 ساعة، وأعلنت "الصحة العمانية" أن إجمالي الحالات 83606 حالة، وإجمالى حالات التعافى 78188 حالة بنسبة تصل إلى 93.5 %، وإجمالى الوفيات 603 حالة منذ تفشى الوباء.

وأضافت "الصحة العمانية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أن إجمالي الحالات داخل المؤسسات الصحية 436 حالة بينهم 158 حالة بالعناية المركزة.

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وطالبت وزارة الصحة فى عمان، بضرورة تجنب الزيارات العائلية، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدى، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، واتباع العادات الصحية عند العطس والعسال.

وكانت عمان قد اعلنت خلال الأسبوع الجارى، عن انطلاق المرحلة الثانية من المسح الوطني الاستقصائي ، لمرض فيروس كوفيد-19 الذي تنفذه السلطنة مُمثلة في وزارة الصحة ، وستقام الدراسة خلال 4 دورات وستستغرق كل دورة 5 أيام ويفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعين وذلك على مدى عشرة أسابيع.

وأسهمت المرحلة الأولى في توضيح آلية المسح والتي يتم خلالها اختيار الأفراد للمشاركة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من مختلف الفئات العمرية في جميع محافظات السلطنة.